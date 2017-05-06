Ayağını Çapa Makinesine Kaptırdı

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi 18:40

Küçük çocuğun bir bacağı dizinden koparken diğeri ise, itfaiye tarafından çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çapa makinesi ile tarlayı sürmeye çalışan 9 yaşındaki Rohat K., her iki bacağını makinenin döner bıçaklarına kaptırdı. Bir bacağı dizinden kopan küçük çocuğun diğer bacağını olay yerine giden itfaiye ekipleri, makineyi sökerek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)