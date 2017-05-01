Ayhan Gözaltına Alındı...

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2017 Pazartesi 12:40

Şanlıurfa HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'ın Ankara'ya gitmek için geldiği Gap Havaalanı'nda, gözaltına alındı.

HDP milletvekili İbrahim Ayhan hakkında yargılandığı 2 ayrı davada yakalama kararı olduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı.

Saat 10.00 da hareket etmesi beklenen uçağına binemeyen Ayhan havaalanında bekletilirken, HDP'li vekilin hastanede sağlık konrolünün ardından Şanlıurfa Adliyesi'ne götürülmesi bekleniyor.



HDP Şanlurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında daha önce de Gap Havaalanı’nda gözaltına alınıp, adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.