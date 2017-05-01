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Ayhan Serbest Bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2017 Pazartesi 19:40
Ayhan Serbest Bırakıldı

Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP  Şanlıurfa  Milletvekili  İbrahim Ayhan,  Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından GAP Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Ayhan'ın, Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Ayhan, daha sonra serbest bırakıldı.

TERÖR VE USULSÜZLÜKTEN İKİ FARKLI DAVA

Şanlıurfa 7.  Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Terör örgütü propagandası yapmak",  Şanlıurfa 4.  Asliye Ceza Mahkemesi'nce de  Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009'da yönetimdeki "Defter kaydında usulsüzlük" suçundan açılan davada yargılanan HDP  Şanlıurfa  Milletvekili  İbrahim Ayhan hakkında, savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

 

(sondakika.com)

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