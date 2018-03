Ayhan'dan İngiliz Gazeteciyi Terleten Cevaplar

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2017 Pazar 14:36

Tercümandan konuşmalarını birebir çevirmesini isteyen Başkan Ayhan, İngiliz gazeteciye hitaben "Gerçekleri söyledim diye yüzünüzü asmayın" dedi.



Eşi Ayşenur Ayhan ile birlikte İngiliz gazetesine konuşan Başkan Ayhan, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 95.2 ile Türkiye genelinde üçüncü olan Akçakale'den neden bu kadar evet oyu çıktığı ile ilgili sorulara cevap verdi. Başkan Ayhan, sorulara gazetecilerin beklemediği tokat gibi cevaplar verdi



"Sınırımızda terör örgütlerini istemiyoruz"



Avrupa'nın referandum öncesinde Türkiye'ye karşı takındığı tavrın evet oylarının yüksek çıkmasında etkili olduğunu belirten Ayhan, " Suriye ile 911 kilometre sınırımız var. ve biz sınırımızda terör örgütlerinin barınmasını istemiyoruz. Ancak şu anda Amerika terör örgütlerinin yanında yer alıyor, onların bulunduğu bölgelere kendi bayrağını çekiyor. Avrupa, terör örgütlerine destek veriyor. Ama konu bizim bakanlarımızın toplantı yapmasına gelince, Hollanda gibi demokrasi olan bir ülkede bakanımız uçağından indirilmiyor" dedi.



"Söylediklerimi yayınlayacaksanız devam edelim"



Sözlerine karşılık yüzü asılan İngiliz gazeteciye, "Gerçekleri söyledim diye yüzünüzü asmayın. Özellikle söylüyorum, bunları yayınlayacaksanız devam edelim" diyen Başkan Ayhan, " Avrupa bakanımızın uçağının inmesine izin vermiyorsa, bir bayan bakanımızı kendi topraklarımız olan elçiliğimize almıyorsa, bana göre yüzde 95.2 gibi bir oran ilçemiz için azdır. Yüzde 100 çıkması gerekirdi" şeklinde konuştu.



"Türk, Kürt, Arap kardeş gibiyiz"



Akçakalelilerin devletini, milletini seven insanlar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, şöyle devam etti:



" Akçakale nüfusunun yüzde 95'i Arap, Kürt nüfusumuz da yerli Türk nüfusumuz da var. Her ırk burada kardeş gibi yaşıyoruz. Sınırın diğer tarafındaki Telabyad'daki insanlarla da 100 yıl önce beraber yaşıyorduk. Telabyad'ın nüfusu da tıpkı ilçemiz gibi. Yüzde 95'i Arap, yüzde 4'ü Türkmen, yüzde 1'i Kürt. Şu anda Avrupa'nın, Amerika'nın yapmak istediği oradaki Arapları Türkiye tarafına göç ettirip, orada bir PYD devleti kurmak. Kürt devleti deniyor ama orada PYD'nin yanında olmayan Kürtler de var. Yanlış anlaşılmasın, biz Kürtlerle de aynı kardeş gibi yaşıyoruz burada."



"Bize saldıranlar lejyonerler"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi sınırda terör istemediklerini vurgulayan Ayhan, "O çapulcular bizim karakolumuza saldırdılar. Şu anda PYD ile birlikte savaşan 200 tane İngiliz var, başka milletlerden olanlar var. Eğitimli olan İngilizler, Norveçliler, Kanadalılar, Amerikalılar; şu anda lejyoner olarak PYD ile birlikte savaşanlar bizim karakolumuza saldıranlar. Yoksa PYD ile birlikte savaşan Kürtler daha düne kadar silah kullanmasını bilmiyordu" diye konuştu.



"Halkımız vatansızlığın ne demek olduğunu gördü"



Akçakale'nin 115 bin Suriyeliyi misafir ettiğini kaydeden Ayhan, ilçe halkının bu yüzden vatansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi. Ayhan, "Halkımız da Suriyeli kardeşlerimizle aynı duruma düşmemek için devletine, bayrağına sadık kalarak oylarını 'evet'ten yana kullandılar" dedi.



Yeni Türkiye istikrar demek



Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, İngiliz gazetecinin bir sorusu üzerine, "Yeni Türkiye demek, istikrarlı bir devlet demek. Batı devletlerinin hangi sistemle yönetildiğine kimse karışıyor mu? Bizim de Meclisimiz bir anayasa yaptı. İnşallah bu anayasa ile gelecek Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile yeni bir Türkiye, istikrarlı bir Türkiye olacak" cevabını verdi.



"Devlete silah sıkan idam edilmeli"



Ayhan, son dönemde gündemden düşmeyen idamla ilgili soruyu da "Biz devletine karşı silah uzatan kim varsa idam edilmesini istiyoruz. Halk bunu istiyoruz" şeklinde cevapladı.



İlçede yaşayan kadınların sosyal hayata aktif katılımıyla ilgili bir soru üzerine araya giren Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, "Kadınlarımızla konuşuyoruz, onlara anlatıyoruz. Ancak kadınların içinde de var. İçinde olmazsa kimseye hiçbir şey aşılayamazsınız" ifadelerini kullandı.



Ayhan, Avrupa'da yaşayıp, Türkiye aleyhine hareket eden Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, şunları söyledi,"Bazı vatandaşlarımız çalışmaya gittikleri Avrupa'da Türkiye'ye karşı olumsuz kampanyalar yürütüyorlar. Onlara göre burası artık vatan değil. Oradan milletvekili olmuşlar, çıkıp Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye aleyhine çalışıyorlar. Bana göre bunlar bir an önce Türkiye'ye pasaportlarını teslim etmeli"

