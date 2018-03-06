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Babasının düştüğü uçurumdan düştü.

Şanlıurfa Kalesi'nin yanındaki seyir tepesinden düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın kızı, babasıyla aynı kaderi yaşadı.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 15:29
Babasının düştüğü uçurumdan düştü.

Genç kız babasının düştüğü yeri görmek için gittiği kaleden düştü. Olay, saat 11.30 sıralarında seyir tepesinde meydana geldi.


Ocak ayında fotoğraf çekerken düşen 8 çocuk babası Halil Dağ'ın kızı Songül Dağ, Şanlıurfa Kalesi'ne çıktı. Babasının düştüğü yere yakın noktada dolaşan 16 yaşındaki genç kız ayağının kayalıklara takılmasıyla yaklaşık 10 metreden düştü.


Songül Dağ'ın düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekipleri, yaralı kızı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

 

Acil serviste tedaviye alınan Songül Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Doğum günü olan 1 Ocak'ta Balıklıgöl'ü ziyaret eden 39 yaşındakiHalil Dağ, ardından arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıktı. Dağ, sosyal medyada popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Kayanın üzerinden zıplayan Halil Dağ, 2 metrekarelik alana düştükten sonra dengesini yitirerek, yaklaşık 40 metreden kayalıklara yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

 

Kaynak: AJANS URFA

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