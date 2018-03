Bağıban'dan hakkındaki iddialara yanıt

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2017 Pazartesi 17:30

Bağıban Önce ki akşam bir TV programında Şanlıurfaspor başkanı emin Yetim ve yönetici Giray Küçük'ün program esnasında yaptıkları açıklamalar için şunları söyledi:

''Önce ki akşam bir TV programında Şanlıurfaspor Başkanı ve yöneticileri tarafından şahsımı hedef alan açıklamaları hayretler içerisinde dinledim. Konuyu hukuka taşıyacağımdan ötürü pek fazla birşey söylemek istemiyorum ama çamur at izi kalır yaklaşımlarıyla şahsımı,firmamı ve ailemi hedef alan asılsız açıklamalar karşısında söyleceğim tek şey; yaptıkları bu açıklamaları ispat etmezler ise her kim olursa olsun kendilerini münferit ilan edeceğim.Ben Şanlıurfaspor'a yönetici olmadan evvel de gerek şahsım,gerek firmamız her zaman Şanlıurfaspor'a destek olmuş ve olmayada devam etmiştir. Biz birileri gibi ne Şanlıurfaspor'u siyasette nede ihale almak için kullandık.''Diyerek konunun muhattapları ile yargı önünde hesaplaşacağız''dedi.