Bahar Yorgunluğuna Dikkat

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:30

Özel Şanmed Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr.Hasan TOY; bahar aylarının gelmesine dikkat çekerek; İlkbaharın gelmesiyle birlikte, havalar bir ısınıp bir soğuyor. Soğuk kış mevsiminden çıkan vücudumuz, her ne kadar ilkbahar yağmuruna, güneşine ve çiçek polenlerine alışmaya çalışsa da, çoğumuzun vücut direnci hava değişikliklerine uyum gösteremeyerek zayıf düşüyor.Bu aylarda en sık rastlanan hastalıklar;

· Allerjik rinit (Saman nezlesi)

· Allerjik astım

· Göz nezlesi (Allerjik konjunktivit)

· Ürtiker (Kurdeşen hastalığı)

· Tansiyon değişlikleri

· Bahar yorgunluğu’dur. Uz.Dr.Hasan Toy ‘‘Bu aylarda sağlığımızı korumak için az ve sık sık yemek yenmeli,bol sebze ve meyve tüketmenin önemli olduğunu ayrıca günde en az yarım saat mutlaka egzersiz yapılmasının gerektiğini,uykusuz kalmamaya özen gösterilmesini,polenlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durulmasını,evde toz ve nem içeren halıların kaldırılıp evlerin bol bol havalandırılmasının gerektiğini ’’söyledi.