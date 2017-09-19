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Bakan Ağbal: E-ticaret Özel Ekiplerle Gece-Gündüz Takip Edilecek

Maliye Bakanı Ağbal, e-ticareti takip etmek amacıyla 200 kişilik birim oluşturacaklarını belirterek, "İnternet ortamında yapılan bütün ticareti gece-gündüz takip edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 14:17
Bakan Ağbal: E-ticaret Özel Ekiplerle Gece-Gündüz Takip Edilecek

"KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KAYIT DIŞI ARTTI"

İstanbul başta olmak üzere  Ankara,  Antalya ve  Muğla gibi birçok ilde artan günübirlik konaklama ihtiyacına bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü söyleyen Maliye Bakanı  Naci Ağbal, genellikle bu tür kiralamaların internetten yapıldığını anımsattı. Ağbal, bu uygulamanın gün geçtikçe yaygınlaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Haklı olarak kayıtlı şirketlerimiz bize 'Vergimizi ödüyoruz, kayıtlıyız ama bu işletmeler haksız rekabet yapıyor.' diye şikayette bulundular. Bunun üzerine bir düzenleme yaptık, dedik ki: 'Eğer evinizi günlük kiraya verdiyseniz, buradan aldığınız kira günlük 50 lira da 100 lira da olsa banka kanalıyla ödemek zorundasınız, ödemezseniz ceza veririz.' konut sektöründe İçişleri Bakanlığıyla bunu çalıştık. İşin güvenlik, asayiş tarafı da var, bu da son derece önemli.  İçişleri Bakanlığı günübirlik konut kiralamalarıyla ilgili bilgi topluyor. Biz de Maliye olarak bunların ödemelerini bankacılık sistemine aldık."

 

(sondakika.com)

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