Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 15:58

bilgisini verdi ve kapasite kullanım oranlarının ileriye dönük olumlu beklentileri yansıttığını belirtti.

"TÜRKİYE, 3. ÇEYREKTE YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜYECEK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 10'un üzerinde büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin genele yayılan bir büyüme trendi içine girdiğini de söyledi.

KGF'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbal, "Bankacılık sektörü de dahil tüm sektörlerde KGF beklediğimizden daha olumlu bir etki gösterdi. KGF, kamu maliyesine gelen yükten çok daha fazla ekonomide katma değer üretti" dedi.



Ağbal, "2017 yılında vergi gelirlerimiz bütçede öngördüğümüzün üzerinde geldi" diye konuştu.

(sondakika.com)