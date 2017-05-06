Bakan Çağatay Kılıç Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi 13:21

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Vali Güngör Azim Tuna ve milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Kılıç, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Bir süre burada Vali Güngör Azim Tuna ve milletvekilleriyle özel görüşen Bakan Kılıç, açıklama yaptı. Şanlıurfa'ya daha önceki ziyaretlerinde programa aldıkları projelerin bir bir tamamlandığını belirten Bakan Kılıç, yapılması planlanan olimpik yüzme havuzuna atlama kulesini de sonradan dahil ettiklerini belirterek, "Milletvekillerimizle birlikte valimizi ziyaretimizle başladığımız Şanlıurfa ziyaretimizde bakanlığımızın yatırımlarıyla ilgili olarak, harekete geçireceğimiz bazı yatırımlarla beraber çok farklı noktala gelmesi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Tabi daha önceki ziyaretlerimizde programa aldığımız bir çok semt sahası, okulların bahçesine yaptığımız sahalar bitmiş durumda. Bunların sayısına baktığımızda 50'yi geçmiş durumda. Bununla beraber devam eden bir çok projemiz var. Bunun içerisinde en önemlisi havuz projesi olacak. Burada bir değişikliğe gidiyoruz. Şu andaki proje bir olimpik havuzun inşasıyla ilgiliydi ama bunun içerisine ayrıca atlama kulesini de dahil ederek, suda atlama branşını da dahil ederek bölgedeki gençlerimizin farklı bir branşa kavuşmalarını da sağlamış olacağız. Önümüzdeki 40 gün içerisinde ihale tarihini alabilecek olarak görünüyoruz" dedi. "Şanlıurfa'da yurt ihtiyacı yok" Şanlıurfa'da üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacının giderildiğini ve şu anda herhangi bir ihtiyacın olmadığını söyleyen Bakan Kılıç, "Kredi Yurtlar Kurumu olarak Şanlıurfa'da hayata geçirdiğimiz yurtlarla gördüğümüz kadarıyla yüksek öğrenimde barınma konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Şu anda uzun süre hizmet veren ama halen hizmet verebilecek durumda olan yurtlarımızı yenileme çalışmalarına başlayabiliyoruz. Şanlıurfa Kredi Yurtlar Kurumunun yatırımları konusunda iyi bir noktada olan bir ilimiz. Gençlik projeleri kapsamında Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları projelere 1 milyon 200 bin liradan fazla bir destek sağladık. Bu artarak devam edecek. Türkiye'nin belki de en genç illerinden biri olması nedeniyle bizim yatırımlarımızın en yoğun olduğu illerin başında geliyor" ifadelerine yer verdi. "Şanlıurfa teröre prim vermez" Şanlıurfa'nın devletinin yanında olan ve teröre asla prim tanımayan bir il olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, "16 nisan referandumuyla, ülkemizin geleceğinin, yeni hükümet sisteminin desteklenmesi konusunda Şanlıurfa gerçekten çok büyük bir destek verdi. Şanlıurfa halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın yatırımlar konusundaki talimatlarını almış durumdayız. Gece gündüz çalışıyoruz. Sayın başbakanımızın bu noktada takipleri var. Şanlıurfa aynı zamanda siyasette en üstte temsil edilen illerden birisi. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yoğun bir çalışması var. Şanlıurfa ile ilgili bizi ne kadar yoğun bir şekilde takip ettiğini de sizlere hatırlatmak istiyorum. Şanlıurfa'da ülkemizin birliğine ve beraberliğine kast edenlere asla fırsat verilmeyen bir ilimizdir. Bununla ilgili de Şanlıurfalı kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Şanlıurfa ülkemizin birliğine kast edenlerin tutunamadıkları, yer bulamadıkları özellikle devletinin, bayrağının yanında durmuş olan Şanlıurfa'nın da bu anlamda çok ayrı bir yeri vardır" şeklinde konuştu. Bakan Kılıç son olarak Atatürk Barajında su sporlarının geliştirileceğini sözlerine ekledi. Ziyarette konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise, Bakan Kılıç'a teşekkür ederek Balıklıgöl tablosu hediye etti.