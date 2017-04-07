Bakan Çelik 4 Parkı Hizmete Açtı

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2017 Cuma 17:23

Siverek Belediyesi tarafından İlçenin farklı semtlerinde yapımı tamamlanan 4 parkın açılışını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaparken, 3 parka İstanbul Beşiktaş’ta bombalı saldırı sonucunda şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut, Hakkari’de yola döşenen bombanın patlatılması sonucu Şehit düşen Er Orhan İkrarlı ile 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında şehit olan Suat Aloğlu'nun isimleri verildi.

Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen açılış töreninde halka seslenen Bakan Çelik, Siverekliler parkların açılışındayız emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Siverek belediyemiz çalışıyor.

Alt yapı hizmetleri merkezde bitmiş. Köyler bugün yoğun bir şekilde planımızı projemizi kaynaklarımızı tebliğ etme çabası içerisindeyiz. Büyükşehir belediyemiz ilçe belediyemizle beraber buradaki ana projeleri gerçekleştiriyor. Bir taraftan daha küçük boyutlu parklar ilçe belediyesi yaparken büyükşehir belediyemiz daha büyük parkların Sivereklilerin buluşması için daha büyük parkları daha büyük sosyal alanları gerçekleştiriyor.

Bakan Çelik, Siverek Kazansın Diye Mücadele Ediyoruz

Milletvekillerimiz çalışıyor işte milletvekiliniz içinizden biri değerli kardeşimiz gecesini gündüzüne başta Siverek olmak üzere Şanlıurfa için Kasım Kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Kemalettin kardeşimiz var, 9 milletvekiliyiz kardeşler topluluğu olarak gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir ve beraber olarak belediyeleriyle, milletvekilleriyle, yöneticimizle, sivil toplum örgütlerimizle yalnız Siverek kazansın yalnız Şanlıurfa kazansın diye mücadele ediyoruz. Çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yapılanlar 20 trilyon lirayı açtı şu kısa dönem içerisinde bütün Şanlıurfa’ya yapılanlar Siverek’e yapılanlar az önce bir toplantıda uzunca saydım. Ama yapılanların yanında yapacaklarımız var inşallah kısa süre içerisinde Siverek’e organize sanayi bölgesine kavuşturuyoruz.

Bakan Faruk Çelik,"Fabrika bacaları burada yükselecek. Genç kardeşlerimiz burada istihdam edilecek iş sahibi olacaklar. Doğdukları bu ilçede geçimlerini temin edecekler. Diğer taraftan hayvancılığın çok yaygın olduğu ilçemizde besi organize sanayisini kuracağız ve inşallah çok daha modern tesislerde hayvancılığımızı burada geliştireceğiz. Alt yapı hizmetlerimizi köylere kadar taşıyacağız. Bütün köylerimizin yollarını başta grup olan yolları bu sene bitiyoruz. Bu sene grup yolların tümü asfalt olacak. Ve 2018 itibari ile köy içlerinde ve köy bağlantılarıyla ilgili Allah’ın izniyle hiçbir sorunumuz kalmayacak bitireceğiz. Şanlıurfa ve Siverek büyük bir şehir büyük bir ilçe inşallah bizler hizmetlerle sizlerin arzuladığı hedefleri gerçekleştirirken sizlerde inşallah huzur içerisinde bu kentte yaşamanın onurunu yaşayacaksınız"dedi.

Gülpınar," Biz Hizmetleri Yapmakla Mükellefiz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar ise,"Burada şimdi çok anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz. Tabii bu tür hizmetlerde zaten belediyelerin yapmakla mükellef olduğu hizmetler emeği gecen önce büyükşehir belediye başkanımız sonra Siverek belediye başkanımız olmak üzere bütün herkese ben teşekkür ediyorum. Ama ondan öte bu hizmetlerin yanı sıra burada bir anıyı yaşatmak bir kıymet vermek bir değer vermek şehidimizin adını yaşatmak inanın bin tane park yapmaya bedel. Her şeyden önemlisi bizim aslında onlara hiç bir zaman Borcumuzu ödeyemeyeceğimiz. O vefa borcunu hiçbir zaman karşılığını veremeyeceğimiz. Ama şuna kesinlikle inandığımız Allah’u Teâlâlın sonsuz bir nimetler bahşedeceği ortamda zaten biz onlara ne versek hiç bir şey onun karşılığını vermez"dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise," Siverek’e yapmış olduğumuz hizmetleri Sivereklilerin vicdanına bırakıyorum. Siverek belediyemizin açmış olduğu 4 şehidimizin ismini de vermiş olduğu parkların Siverek’imize hayırlı olsun"dedi.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise, " Açılışını yaptığımız parklardan birisi şuan bulunduğumuz İstanbul'da hain terör saldırısında şehit düşen hemşehrimiz Süleyman Sorkut adına yaptığımız park. Bir başka parkımız ise yine Hakkari'de Şemdinli'de terhisine 2 gün kala şehit verdiğimiz, şehit erimiz Orhan İrkarlı adına Yenişehir Mahallemizde yaptığımız bir park. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen Suat Aloğlu. Onunla ilgili de mesire alanımızda yaptığımız çok güzel bir alan var, şehidimizin ismini verdik. Ayrıca açılışını yapacağımız dördüncü parkımız, kadın kültür evimizdir. İlçemizin eski mahallelerinden biri olan Gülabibey, Dicle ve Bağlar mahallelerimizin kesişim noktasında bulunan bir yerde. Allah nasip ederse bunların toplu açılışlarını yapacağız" dedi.

Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen açılış törenlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Kemalettin Yılmaztekin, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, daire müdürleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.