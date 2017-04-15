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Bakan Çelik, Şanlıurfa'da Nikah Şahidi Oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da Haşim Şeyhanlıoğlu ve Dilvin Arkan çiftinin nikah şahidi oldu.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2017 Cumartesi 11:56
Bakan Çelik, Şanlıurfa'da Nikah Şahidi Oldu

Bakan Çelik, Haşim Şeyhanlıoğlu ve Dilvin Arkan çiftinin bir oteldeki düğün merasimine katıldı.

Haliliye Belediye Başkanı  Fevzi Demirkol'un kıydığı nikahta şahitlik yapan Çelik, evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte vererek, genç çifte mutluluk diledi.

Mahalli sanatçıların yöresel türküler seslendirdiği düğünde, konuklar halay çekti.

Düğün törenine  Şanlıurfa Valisi  Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,  AK Parti  Şanlıurfa milletvekilleri Kasım  Gülpınar,  Halil Özcan, Mahmut Kaçar,  Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, Kemalettin Yılmaztekin,  AK Parti İl Başkanı  Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda davetli katıldı.

 

 

(sondakika.com)

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