Bakan Çelik, Şanlıurfa'da Nikah Şahidi Oldu

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2017 Cumartesi 11:56

Bakan Çelik, Haşim Şeyhanlıoğlu ve Dilvin Arkan çiftinin bir oteldeki düğün merasimine katıldı.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un kıydığı nikahta şahitlik yapan Çelik, evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte vererek, genç çifte mutluluk diledi.



Mahalli sanatçıların yöresel türküler seslendirdiği düğünde, konuklar halay çekti.



Düğün törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, Kemalettin Yılmaztekin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda davetli katıldı.

(sondakika.com)