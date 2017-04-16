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Bakan Çelik, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’da yüzde 70.1’lik oranla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evetle destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 23:24
Bakan Çelik, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti

Şanlıurfa'da yüzde 70.1'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı  Hükümet sistemine destek veren Şanlıurfalılar,  AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Kutlamaya  Bakan Çelik yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı  Fevzi Demirkol ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfalılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan  Bakan Çelik, "Yoğun bir evetli günden sonra yeni bir sürece  Türkiye girmiş bulunuyor. Anayasa değişikliği çerçevesinde bir aydır Şanlıurfalılar ile yürüttüğümüz seçim kampanyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son derece önemli bir netice almamıza vesile oldunuz.  Şanlıurfa yüzde 71.1'lik oy oranı ile gerçekten kampanya döneminde ifade ettiğim gibi  Türkiye'ye buradan ışık saçmıştır. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yerel yöneticilerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve işin başında  Ak Parti il başkanımız bütün teşkilatlarımız ama en önemlisi 2 milyon Şanlıurfalı başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Çelik'in ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, " Şanlıurfa üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

(sondakika.com)

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