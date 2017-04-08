Bakan Çelik'ten Çiftçilere Müjde

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2017 Cumartesi 19:59

Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, TARSİM Bölge Birliği Başkanlığı ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, doğal afetlerde yaşanacak tarımsal ve hayvansal zararların tümünün önümüzdeki yıl TARSİM kapsamına alınacağını açıklayarak tarım alanında düzenlemelerin de yolda olduğunu belirtti.



Atılan adımların bölge ve Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Son derece anlamlı açılışlar vesilesiyle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu günü önemli bölge müdürlüğüne Şanlıurfa kavuşuyor. Bunlardan bir şu anda açmakta olduğumuz Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, diğeri TARSİM Bölge Birliği Başkanlığı, bir üçüncüsü ise Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü. Bakanlığımızın aslında son derece önemli ayaklarını oluşturan bu üç birimin bölge müdürlüğünün Şanlıurfa'da açılması tarım şehri olan, tarımın ambarı olan Şanlıurfa ve bölge illerimiz için son derece önemli olduğunu buradan belirtmek istiyorum" dedi.



YILLIK 250 BİN TON KAPASİTELİ YEM FABRİKASI YAPILIYOR



Şanlıurfa'da yıllık 250 bin ton kapasiteli bir yem fabrikasının inşasına başladıklarını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Özellikle AK Parti iktidarlarıyla birlikte tarımsal ve hayvancılıktaki desteklerimiz çok üst düzeye çıkarılmıştır. Yalnız Şanlıurfa örneğini verecek olursak bu yıl 950 milyon liralık bir destek söz konusudur ki bunun 770 milyon lirasını çiftçilerimizin hesaplarına yatırmış bulunuyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz 2. Organize Sanayi Bölgesinde bir yem fabrikasının inşası ile ilgili düğmeye bastı ve şu anda yem fabrikasını inşa faaliyetleri başladı. 22 milyon liraya mal olacak olan bu yem fabrikasının yıllık kapasitesi 250 bin ton olacak" ifadelerine yer verdi.



Kuraklığın tamamı kapsama altına alınacak



Bu yıl buğdayı kuraklık kapsamına aldıklarını ve önümüzdeki yıl bütün tarımsal ürünlerin kuraklık kapsamına alınacağını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bütün çifti kardeşlerimize bu toplantı, açılış vesilesiyle söylüyorum, tarım ürünlerinin nasıl risk altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu riski önlemek sizin elinizde, bizim elimizde değil. Tarımsal ürünler her zaman doğal afetlerle karşı karşıyadır. O halde bunlara karşı sosyal devlet olarak, bunları güvence altına almak için adımlar atılması gerekiyordu. 2005 yılında TARSİM kuruldu, bu güne kadar çok önemli mesafeler kat etti ama önümüzde süreyi uzatmama adına çok hızlı hareket etti ve 2018 yılından itibaren alanını genişletebileceği noktaya kadar ulaştı. Bu yıl buğdayla ilgili kuraklığı da kapsama altına aldık ama gelecek yıl kuraklığın tamamı kapsama altında olacak. Dolayısıyla çiftçi kardeşlerimden yıllık, mevsimlik sigortaları olduğu için bu kadar risklere karşı TARSİM yani ürünlerini sigorta etmelerinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



TARSİM tek yetkili kurum olacak



Kuraklık ve doğal afetlerin TARSİM dışında hiçbir kurumu tarafından karşılanmayacağını belirten Bakan Çelik, "Artık başka bir kaynaktan bu risklerin karşılanması mümkün olmayacak. Başbakanlığa yazarız, bakanlığa yazarız değil, çiftçinin dostu TARSİM. TARSİM'den uzak durmak felaketlere, afetlere kapıyı aralamak demektir, ki o zaman da çiftçinin mağduriyeti söz konusu olacaktır. Buna fırsat verilmemesini özellikle çiftçi kardeşlerimden rica ediyorum. Üçüncü ayağımız Ziraat Bankası, bölge müdürlüğünün Şanlıurfa'da olması yakışıyordu. Geç kalmış olan bir çalışmaydı ama neticesinde Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğümüz de burada faaliyete başlamış bulunuyor. Tüm bunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şemsiyesi altında amacımız çiftçimizin üzerindeki yükü almak, çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla ürünlerin daha uygun şartlarda ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve neticesinde de verimi arttırmaktır" şeklinde konuştu.



Açılışa Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, TMO ve TARSİM Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, TKDK Genel Müdürü Ahmet Antalyalı, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, milletvekilleri, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. (sondakika.com)