Bakan Elvan ve Fakıbaba Şanlıurfa’da

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba 12:47

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 11 Nisan etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere kente geldi. Uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı’na gelen bakanları Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer, emniyet mensupları ve askeri yetkililer karşıladı.

Bakanların etkinlikler kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirip fuar merkezinin açılışını yapacakları belirtildi.