Bakan Fakıbaba: Besicinin Ot İhtiyacı İçin Destek Sağlanacak

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2017 Cuma 15:09

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, et ve ot açığını önlemek ve zorda olan çiftçilere destek amacıyla yeni bir yapı ve teşvik sistemi çalışması yürüttüklerini açıkladı. Et ve Süt Kurumu'na bağlı sözleşmeli aile işletmeleri oluşturulacağını belirten Fakıbaba, bu aile işletmelerine canlı hayvan ve para başta olmak üzere birçok teşvik verileceğini dile getirdi. Et ve Süt Kurumu'na bağlı bir ünite gibi çalışacak olan aile işletmelerini kendi başlarına bırakmayacaklarını vurgulayan Fakıbaba, "Hayvanı, para teşviğini verip bırakmayacağız, onlarla beraber olacağız, ailemiz olacaklar" dedi.

"KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNE YÜZDE 100'E VARAN DESTEK SAĞLANACAK"

Küçük aile işletmelerine ilk olarak yüzde 60 olan ikinci ürün teşviğini yüzde 100'e çıkaracaklarını açıklayan Fakıbaba, Şanlıurfa'da 25 bin dekar için ilk uygulamayı başlattıklarını ve Türkiye'ya yaygınlaştırılacağını ifade etti. Fakıbaba, çiftçilere verilecek parasal desteğin farklı avantajları olan bir kredi sistematiğine oturtulacağını kaydetti.

"ESK İLE SÖZLEŞME YAPILACAK"

Fakıbaba, TBMM'deki özel sohbetinde şu mesajları verdi:

(Zorda olan çifçiler için yeni bir teşvik veya çalışmanız var mı?) "Küçük aile işletmeleriyle ilgili çok ciddi projelerimiz olacak. Havyancılıkla ilgili tarımla ilgili.

Projeler kısa va orta vadede vatandaşı rahatlatacak projeler olması lazım. Samimi olması lazım. Küçük aile işletmeleri Et ve Süt Kurumu'yla (ESK) sözleşme yapacak.

ESK'nın sözleşmeleri aileleri olacak. Biz onların herşeyi ile veterineriyle aşılarıyla, buzağılarıyla, besi sorunlarıyla ilgilenecek. Yani hayvanı verip bırakmayacağız, onlarla beraber olacağız, ailemiz olacak.

"VATANDAŞ PARA KAZANACAK"

Canlı hayvan verilecek, yemi olacak, insanlar para da kazanacak, buzağı büyütecek, doğurtacak, besicilik yapacak. ESK aracılığıyla para kazanacak.

Parasal teşvik olacak, parasız olmaz bunlar. Rakamları oranları sonra söyleyeceğiz. Hibe yok. Genç çiftçilerde hibe var sadece. İnsanlar parasını verdiği şeyin kıymetini bilir. Farklı bir kredi sistematiği, avantajları olan mükemmel bir şey olacak."

"İTHALAT KORKUTMASIN"

(Ot açığı, yem açığı için ithalatta olacak mı?) "Normalde arpayı 950 - 960 kuruştan satıyorlar piyasada. TMO'nun arpa vermeyeceğinden şüpheye düştüğü an Sabah soruyorsunuz diyor ki, 'fiyatım 950 kuruş'. Bir saat sonra TMO verir mi vermez diye müşteri sorduğunda düşünüyor diyor ki, '1 lira 10 kuruş fiyatım' diyor. İthalat regülasyon için çok önemli, ithalatın neyinden korkuyoruz. Stokçular var açık ve net piyasada mal olmadığı zaman 1 liralık mal 1 lira 25 kuruş oluyor. İthalatı yapıp önüne koyduğunuzda o zaman 1 liraya çekiyor.

"PAMUK DESTEĞİNDE ARTIK DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

"Normalde pamuk ikinci ürün olduğunda yüzde 100 desteği yüzde 60'a çekiyorduk. Ama bu sene kaldırdık. Urfa'da 25 bin dekarda tam destekle fig ektiriyoruz. Yemlik. Bu sene ilk kez uygulanacak. Türkiye'ye yayılacak. Buradan büyük miktarda yem bitkisi alacağız.

Ne kadar ot, o kadar et. Hayvancılığın gelişmesi için biri de ot. Bu 3 senelik bir proje. Çok ciddi buzağı teşviklerimiz olacak özellikle aile işletmelerine. Ayrıca buzağı ile ilgili büyük işletmelere üç yıl bu programı devam ettirdiğimizde et sorunumuz olmaz. Ot ihtiyacı için de mutlaka pamuk gibi ikinci ürün şeklinde destek olacak.

Daha önce destek yüzde 60'a çekildiğinden saha 5 ay nadasta. Şimdi desteği kesmiyorum ikinci olarak yem ürünü ekiyorlar. Kasımda ekiyorsunuz mayısta alıyorsunuz, pamuk başlıyor."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, et ve ot açığını önlemek ve zorda olan çiftçilere destek amacıyla yeni bir yapı ve teşvik sistemi çalışması yürüttüklerini açıkladı. Et ve Süt Kurumu'na bağlı sözleşmeli aile işletmeleri oluşturulacağını belirten Fakıbaba, bu aile işletmelerine canlı hayvan ve para başta olmak üzere birçok teşvik verileceğini dile getirdi. Et ve Süt Kurumu'na bağlı bir ünite gibi çalışacak olan aile işletmelerini kendi başlarına bırakmayacaklarını vurgulayan Fakıbaba, "Hayvanı, para teşviğini verip bırakmayacağız, onlarla beraber olacağız, ailemiz olacaklar" dedi.

"KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNE YÜZDE 100'E VARAN DESTEK SAĞLANACAK"

Küçük aile işletmelerine ilk olarak yüzde 60 olan ikinci ürün teşviğini yüzde 100'e çıkaracaklarını açıklayan Fakıbaba, Şanlıurfa'da 25 bin dekar için ilk uygulamayı başlattıklarını ve Türkiye'ya yaygınlaştırılacağını ifade etti. Fakıbaba, çiftçilere verilecek parasal desteğin farklı avantajları olan bir kredi sistematiğine oturtulacağını kaydetti.

"ESK İLE SÖZLEŞME YAPILACAK"

Fakıbaba, TBMM'deki özel sohbetinde şu mesajları verdi:

(Zorda olan çifçiler için yeni bir teşvik veya çalışmanız var mı?) "Küçük aile işletmeleriyle ilgili çok ciddi projelerimiz olacak. Havyancılıkla ilgili tarımla ilgili.

Projeler kısa va orta vadede vatandaşı rahatlatacak projeler olması lazım. Samimi olması lazım. Küçük aile işletmeleri Et ve Süt Kurumu'yla (ESK) sözleşme yapacak.

ESK'nın sözleşmeleri aileleri olacak. Biz onların herşeyi ile veterineriyle aşılarıyla, buzağılarıyla, besi sorunlarıyla ilgilenecek. Yani hayvanı verip bırakmayacağız, onlarla beraber olacağız, ailemiz olacak.

"VATANDAŞ PARA KAZANACAK"

Canlı hayvan verilecek, yemi olacak, insanlar para da kazanacak, buzağı büyütecek, doğurtacak, besicilik yapacak. ESK aracılığıyla para kazanacak.

Parasal teşvik olacak, parasız olmaz bunlar. Rakamları oranları sonra söyleyeceğiz. Hibe yok. Genç çiftçilerde hibe var sadece. İnsanlar parasını verdiği şeyin kıymetini bilir. Farklı bir kredi sistematiği, avantajları olan mükemmel bir şey olacak."

"İTHALAT KORKUTMASIN"

(Ot açığı, yem açığı için ithalatta olacak mı?) "Normalde arpayı 950 - 960 kuruştan satıyorlar piyasada. TMO'nun arpa vermeyeceğinden şüpheye düştüğü an Sabah soruyorsunuz diyor ki, 'fiyatım 950 kuruş'. Bir saat sonra TMO verir mi vermez diye müşteri sorduğunda düşünüyor diyor ki, '1 lira 10 kuruş fiyatım' diyor. İthalat regülasyon için çok önemli, ithalatın neyinden korkuyoruz. Stokçular var açık ve net piyasada mal olmadığı zaman 1 liralık mal 1 lira 25 kuruş oluyor. İthalatı yapıp önüne koyduğunuzda o zaman 1 liraya çekiyor.

"PAMUK DESTEĞİNDE ARTIK DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

"Normalde pamuk ikinci ürün olduğunda yüzde 100 desteği yüzde 60'a çekiyorduk. Ama bu sene kaldırdık. Urfa'da 25 bin dekarda tam destekle fig ektiriyoruz. Yemlik. Bu sene ilk kez uygulanacak. Türkiye'ye yayılacak. Buradan büyük miktarda yem bitkisi alacağız.

Ne kadar ot, o kadar et. Hayvancılığın gelişmesi için biri de ot. Bu 3 senelik bir proje. Çok ciddi buzağı teşviklerimiz olacak özellikle aile işletmelerine. Ayrıca buzağı ile ilgili büyük işletmelere üç yıl bu programı devam ettirdiğimizde et sorunumuz olmaz. Ot ihtiyacı için de mutlaka pamuk gibi ikinci ürün şeklinde destek olacak.

Daha önce destek yüzde 60'a çekildiğinden saha 5 ay nadasta. Şimdi desteği kesmiyorum ikinci olarak yem ürünü ekiyorlar. Kasımda ekiyorsunuz mayısta alıyorsunuz, pamuk başlıyor."

(sondakika.com)