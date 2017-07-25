Bakan Fakıbaba Hemşehrileriyle Buluştu

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 20:08

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da hemşehrileriyle buluştu. Konuşmasında sık sık eski bakan Faruk elik'e değinen Fakıbaba, kendisinden aldığı bayrağı ileriye götürmek için çaba harcayacağını dile getirdi. Eski Bakan Faruk Çelik'in de Şanlıurfa'ya çok güzel hizmetler yaptığını belirten Fakıbaba,"Daha önceden bakanımız Faruk Çelik gerekli hizmetleri yaptı. Ben ona teşekkür ediyorum ama ben şimdi o bayrağı teslim aldım. Şanlıurfa için, Türkiye için canımı vermeye hazırım. Vekillerimiz de beni yalnız bırakmadılar. Kendilerine minnettarım. Milletvekillerimizle, il başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve sizlerle, Şanlıurfalılarla, halkımla beraber olacağız Allah'ın izniyle. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle Şanlıurfa'da güzel şeyler olacaktır" dedi.



"Biraz zamana ihtiyacımız var"



Hizmetler için vatandaşlardan biraz zaman isteyen Fakıbaba, "Siz Fakıbaba'yı biliyorsunuz ama biraz zamana ihtiyacımız var. Yalan konuşmak yok. Belediye başkanlığı döneminden de söylediğim her şeye uyuyorum. Mazlumun hakkına tenezzül eden namerttir. Allah'ın izniyle biz hep beraber, milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanım, ilçe başkanlarım, hep beraber Şanlıurfa halkına layık olacağız. Hepimize çok teşekkür ederim, bu sıcakta geldiniz. İnşallah bundan sonra her ay burada olacağım ama sadece bu şehrin bir bakanı yok, benim milletvekili arkadaşlarım da bakandır. Onlar da Allah'ın izniyle hizmet vermeye devam edecektir. Büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımız, hepsiyle beraber bu bir ekip işidir. Fakıbaba yok, biz takım oyununu oynamak zorundayız. Reisimizin, cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Başbakanımızın çok selamı var. Dün ilk defa bakanlar kurulundaydım. Bütün bakanlarımızın, başta cumhurbaşkanımız ile başbakanımızın Şanlıurfa'ya olan sevgisini, saygısını Allah biliyor. Onun için onlara layık olacağız inşallah. Aman ha aman mazlumun yanında ol Fakıbaba. Allah'ın izniyle olacağız. Onun için AK Parti olarak, AK Parti hükumeti olarak, devlet olarak, halk olarak hep beraber el ele vereceğiz. Ben değil, biz varız. Biraz önce dediğim gibi Ahmet Eşref Fakıbaba sadece bakan değil, benim milletvekili arkadaşlarım da bakan. Hep beraber el ele vereceğiz. Güzel şeyler yapacağız, sizin emrinizde olacağız. Emrinizde olmaktan büyük bir gurur duyacağız. Sizin hizmetkarınız olacağız. Lafla değil icraatla bunu yapacağız. Sizin bende çok hakkınız var hakkınızı helal edin. Bende çok emeğiniz var. Özellikle Bakanımız Faruk Çelik bütün Şalıurfalı hemşehrilerime selamlarını gönderdi. Allah ondan razı olsun. Kendisi de gelecekti ama mecliste önemli toplantıları vardı. Bu gemide beraberiz. Düşmanlarımızı biliyorsunuz, çok şeyler atlattık. İnşallah bundan sonra da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.



Fakıbaba konuşmasının ardından vatandaşların tebriklerini kabul etti.

(sondakika.com)