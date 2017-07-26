Bakan Fakıbaba Onuruna Yemek Verildi

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:38

Yeni kabinede yer almasının ardından Şanlıurfa'ya yaptığı ilk ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kendisi onuruna verdiği yemeğe katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, birlik ve beraberlik mesajını yineledi.

Düzenlenen programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi. Verilen yemek programında ilk konuşmayı yapan Başkan Çiftçi, "Konuşmamın başında Şanlıurfa için çok güzel hizmetler sunmuş olan eski bakanımız merhum Cenap Gülpınar'ı anarken, yine bakanımız Necmettin Cevheri'ye de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Şimdi Şanlıurfa için çok önemli olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlenen hemşehrimiz Ahmet Eşref Fakıbaba'ya ise görevinde başarılar diliyorum. Bizler yerel yönetimler olarak her zaman bakanımız Fakıbaba'nın yanında yer alacağı ve kendisi ile birlikte Şanlıurfa'nın hızla ilerlemesi için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi'nin konuşmasının ardından Vali Erin, AK Parti İl Başkanı Beyazgül, Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile Kasım Gülpınar da bir konuşma yaparak Bakan Fakıbaba'ya görevinde başarılar diledi.

Son olarak kürsüye gelerek kendisi için düzenlenen yemeğe katılan tüm davetlilere teşekkür eden Bakan Fakıbaba ise, "Şanlıurfa için hep birlikte çalışacağız. Tek amacımız var, o da Şanlıurfa'nın gelişimi ve Şanlıurfalıların refahı içindir. Birlik ve beraberliğimiz ile birlikte aşamayacağımız sorun yoktur" diye konuştu.

(son dakika.com)