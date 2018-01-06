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Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir süre önce vefat eden amcasının oğlu Ali Fakıbaba'nın taziyesine katıldı.

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2018 Cumartesi 13:12
Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Bakan Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, çarşamba günü geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden kuzeninin ailesiyle bir araya geldi.

Hacı Salih Ağaçkesen'in evinin önünde kurulan çadırda duanın ardından, taziyeleri kabul eden Fakıbaba, vatandaşları dinledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de eşlik etti.

 

 

AA

 

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