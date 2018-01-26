Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 19:02

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.

Fakıbaba, beraberinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve heyetle, ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Fakıbaba, daha sonra Vali Abdullah Erin ile makamında görüştü. Vali Erin, kentteki hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fakıbaba, daha sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına geçti.

Burada Başsavcı Sadi Doğan ile bir araya gelip sohbet eden Fakıbaba ve Erbaş, yeni hizmete açılan Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Camisi'nde verilecek dini hizmetlere ilişkin istişarede bulundu.

Bakan Fakıbaba'ya ziyaretlerinde Erbaş'ın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri ile kentte temaslarda bulunan Bursa Valisi İzzettin Küçük ve merkez valisi Güngör Azim Tuna ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da eşlik etti.

AA