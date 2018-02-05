Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 20:01

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit düşen askerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Fakıbaba, beraberindekilerle, Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın Harran ilçesinin Demirli Mahallesi'ndeki taziye çadırına giderek, baba İsmail Aydar ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Üsteğmen İsmail Tokmak'ı tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden Fakıbaba, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretlerde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Halil Özcan ve Mehmet Akyürek ile Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de hazır bulundu.

AA