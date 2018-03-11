Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 11 Mart 2018 Pazar 12:45

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "Tohum Takas Şenliği"ne katıldı.

Fakıbaba, Halfeti Kent Konseyi tarafından bir otelin bahçesinde düzenlenen şenlikte sergilenen tohumları ve ürünleri inceledi.

Ürünler hakkında yetiştiricilerden bilgi alan Fakıbaba, Halfeti tohumlarının gen bankasında değerlendirilmesini ve arşivlenmesi gerektiğini söyledi.

Konsey Başkanı Nihat Özdal da yaklaşık 30 yıl önce yapılan Birecik Barajı dolayısıyla, Halfeti'nin büyük bir bölümünün su altında kaldığını hatırlattı.

Bölgede ekim alanları daraldığı için birçok sebze ve meyve tohumun kaybolduğunu belirten Özdal, "Aradan geçen yıllarda ninelerimizin, dedelerimizin sandıklarda sakladıkları tohumları, çevre köylerimizde duyarlı çiftçilerimizin kuşaktan kuşağa ekimine devam ettikleri tohumları topladık ve burada tohum sahiplerine stantlar verdik. İki gün boyunca sürecek şenlikte, takas devam edecek. Domates, isot ve patlıcan tohumlarını takas edip, Halfeti'de meyve ve sebzeciliğin eski günlerine dönmesi için yeni tohumlar atmış olacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı Canan Seyar Onur da katıldı.

AA