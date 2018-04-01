Ana Sayfa Siyaset Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’da

Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 18:07
Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine geldi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen Bakan Fakıbaba, ilk önce AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Fakıbaba, “Şanlıurfa’daki çalışmalarımıza çok önem verdiğimiz Bozova ilçemizde başladık. Bozova’yı her haliyle daha yaşanabilir hale getirmek, en iyi hizmeti sunmak bizim görevimiz. Bunun için hemşehrilerimizin desteği ile çok çalışarak ilçemizi güzelleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Kayyum tarafından yönetilen belediyeyi de ziyaret eden Bakan Fakıbaba, hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştiren Fakıbaba, kendisine iletilen sorunları dinledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ilçedeki temasları devam ediyor.

 

 

iha

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Akşener yeniden İYİ Parti Başkanı

Akşener yeniden İYİ Parti Başkanı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık