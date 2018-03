Bakan Fakıbaba’dan ‘et ithalatı’ açıklaması

Giriş Tarihi: 31 Mart 2018 Cumartesi 14:29

Mersin’de Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin toplantısı ve sertifika dağıtımı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldı. Tören öncesinde Bakanlara Yörük poşusu hediye edildi. Stantlarda muz ve çilek ikramı yapılan Bakanlar daha sonra bina girişindeki güneş enerjisi sistemlerini inceledi.



Törenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de son 17 yıldır her alanda çok büyük devrimler gerçekleştirildiğini belirtti.



"Et tüketimimiz arttığı için et ihraç ediyoruz"



Bakan Yılmaz, bazı şeylerin çok çabuk unutulduğunu ifade ederek, "Allah için her alanda devrim yaptık ama et ithal ettiğimiz için tarımda her şey kötüye gidiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye’de tarım ihracatı 4 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktı. Üretmeden satabilir misin? Tarımda üretim olmasa bunlar olabilir mi? Köy nüfusu azaldı ama süt üretimi arttı. Et tüketimimiz arttığı için et ihraç ediyoruz. Biraz zenginleştik et tüketimimiz arttı, nüfusumuz arttı diye et ihraç ediyoruz. Ben Sivas’ın bir köyünde yetiştim. Bizim köyümüzde tek traktör yoktu bütün köylüler geldi tek traktör gelir sürer giderdi. Köyünde traktör olmayan var mı şuanda. Şimdi her köylüde var. Yaylalarda yaşayan köylülerimizin durumunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Güneş paneli ile elektriği Torosların başına taşıyoruz" diye konuştu.



"Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz"



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, hep birlikte Türkiye için çalıştıklarını söyleyerek, "7 ay önce Toroslar yaylasında 2 bin 300 rakımda sizlerle bir arada olduk. Orada size bir söz vermiştim. Orada o yaylalar ışıl ışıl olacak demiştim. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada 750 güneş panelini sizlere dağıtacağız. Kalan çiftçilerimize de bu desteği ilerde vermeye devam edeceğiz. Eğer ihtiyaç duyulursa konteyner alıyoruz ve ihtiyacı olanlara bunları vereceğiz. Sizler için ne yapsak azdır. Sadece, Mersin’in değil, sizler bu ülkenin teminatısınız. Bizler neysek oyuz. Hiçbir zaman bizde hainlik, art niyet olmaz. Ne bilirsek onu söyleriz. Çoban kardeşlerim biz ne bilirsek onu söyleriz. Bu ülkenin birliğini ve dirliğini söyleriz" şeklinde konuştu.



"Sizler hepimizin teminatısınız"



Yedi düvele karşı mücadele verildiğini vurgulayan Bakan Elvan, "Bu mücadele verdiğimiz kişiler şunu gördüler. Bu öyle bir millet ki 81 milyonu asker diyor Amerikan paşası. Bizim değerlerimize kast eden, bizim vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışan kim varsa, kim olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Özellikle bu terör örgütlerine yönelik, kim olursa olsun, hangi süper güç olursa olsun bunlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Biz bunlara Çanakkale’de derslerini verdik. Bunlara İstiklal Harbi’nde, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda, Zeytin Dalı Operasyonu’nda derslerini verdik. Gerekirse yine derslerini veririz. Sizler hepimizin teminatısınız. Sizin ne ihtiyacınız varsa hepsini teker teker gidereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, kimsenin millete, hele ki çobanlara efendilik yapamayacağını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi birlikte olmaya devam edip Türkiye’nin her ülkenin gıptayla bakacağı ülke konumuna geleceğini kaydetti.



"6 proje dediniz, 7’yi de getirin desteği vereceğiz"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, projelerin hepsine destek vereceklerini açıklayarak, "Ne projeniz varsa şuana kadar sizi destekleyeceğiz, söz veriyorum. 6 proje dediniz, 7’yi de getirin desteği vereceğiz. Dün 6 koruyucumuz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Biz gerçekten en az onlar kadar çalışmamız lazım. Eğer devlet memuru, halkına hizmet etmiyorsa o bizden değildir. Biz halkın hizmetkarıyız. Çoğu yüzde 99’u halkını seven insanlardır. O yüzde 1’i eğer halka hizmet vermiyorsa, biz AK Parti hükumeti olarak ona gerekli dersi verecek gurubuz" dedi.



"Yapacak olan sizsiniz, üretecek olan sizsiniz"



Et ithalatının duracağını ve bunun da çobanlar tarafından yapılacağını anlatan Bakan Fakıbaba, "Et ithalatı duracak diyorum 'nasıl yapacaksınız?' diyorlar. Ben size inanıyorum. Siz yapacaksınız. 250 bin düve dağıtacağız. Çünkü o doğuracak ve 7 yılda 1 buçuk milyon hayvan olacak. 300 bin anaç koyun projemiz var. 8 yılda onun vereceği sayıda 5 milyon. Et ithalatını bunlarla durduracağız. Küçük, orta, büyük işletmeler kazanacak. Biz kendimiz karar vermiyoruz. Biz hem üniversitedeki hocalarımızla, hem çoban kardeşlerimizle sohbet ediyoruz. Onlarla sohbet etmeden bu meseleyi çözmemiz mümkün değildir. Sizlere büyük saygı duyuyoruz. Yapacak olan sizsiniz, üretecek olan sizsiniz" açıklamasında bulundu.



"Desteklerimiz artacaktır"



Desteklemelerin 2019 yılında daha çok olacağını kaydeden Bakan Eşref Fakıbaba, şunları söyledi: "Desteklerimiz inşallah 2019 yılında oturup daha farklı nasıl yapabiliriz diye. Biz sizin için varız. Siz ne istiyorsanız biz onu yerine getirmek zorundayız. Hak verirsiniz ki bütçemiz var. Anaç koyuna 100 lira vermek isterim ama bütçe meselemiz var. Buna emin olun ki biz size inanıyoruz, siz de bize inanın. Buna yürekten inanarak söylüyorum. Mesela tarımda, mazotun yarısı sizden, yarısı bizden dedik. Onu yerine getirdik. 2017’nin birinci ayından 2018’in ikinci ayına kadar oturduk hesapladık. 4,70 kuruş olan mazotun yarısı sizden yarısı bizden. Destekleri dağıttık. Mazotta, gübrede, sertifikalı tohumda bizim desteklerimiz artacaktır. Şuanda bizim, yüzde 60 maliyetini biz karşılıyoruz. Bunun miktarını arttıracağız."



"Dişi koyunun kesilmesi, kalbime bıçak saplanmış gibi oluyor"



Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı’nda dişi koyunların kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurban Bayramı geldiğinde dişi hayvanı kesime göndermeyin. Bunu yapmayalım. İnanın kalbime bıçak saplanmış gibi oluyor. O dişi bize lazım. Kesime ihtiyaçtan dolayı göndermiş olduğunuz hayvanları TİGEM vasıtasıyla satın almayı düşünüyoruz. Alacağız bunları. Bizim burada amacımız, çiftçi kardeşlerimizin refah seviyesini arttırmaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

İHA Umutcan İşledici - Hüseyin Kar - Koray Ünlü