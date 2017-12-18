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Bakan Fakıbaba'dan Suriyelilere yardım desteği

uriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için temin edilen gıda malzemelerinin bulunduğu 2 tır Şanlıurfa'ya ulaştı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 14:57
Bakan Fakıbaba'dan Suriyelilere yardım desteği

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu yönetimi, Ankara'daki makamında ziyaret ettikleri Bakan Fakıbaba'ya, sığınmacılara yönelik yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Platformun yardım talebini değerlendiren Fakıbaba'nın desteğiyle Ankara ve İstanbul'dan temin edilen 2 tır dolusu gıda yardımı, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Yardım malzemelerinin karşılanması dolayısıyla platformun Yenice Mahallesi'ndeki deposunun önünde tören düzenlendi.

Platform Başkan Yardımcısı Yusuf Mert, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kış dolayısıyla daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bakan Fakıbaba'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Mert, şunları kaydetti:

"Bakanımız sağ olsun görüştük. İstanbul ve Ankara'dan bazı firmalarla görüştü. Bugün Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan marketlerin başında gelen BİM tarafından gönderilen 2 tır yardım malzemesi platformumuza ulaştı. BİM'i tebrik ediyoruz. Bakanımızın 2012 yılında Şanlıurfa'da Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde platformumuzun kurulmasını sağlamıştı, hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. İstanbul ve Ankara'daki çeşitli belediyelerden de önümüzdeki dönemde yardımlar gelecek."

Mert, kısa süre sonra da benzer bir yardım desteğinin A101 marketlerinden gelmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

 

AA

 
YORUMLAR
  • yorum2017-12-18 22:42:07misafir

    bu soğuk kış günlerinde savaş mağduru kadınlara çocuklara yardımcı olanlardan el uzatanlardan Allah razı olsun

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  • yorum2017-12-18 17:10:03Mustafa

    Zaten anca yandaslara ve suriyeleri yardim etsin

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