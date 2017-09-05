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Bakan Fakıbaba'nın Ceylanpınar Temasları

ŞANLIURFA (İHA) –Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde partililerle bayramlaştı.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 12:55
Bakan Fakıbaba'nın Ceylanpınar Temasları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba,  Ceylanpınar temasları kapsamında belediyeyi ziyaret etti. Bakan Fakıbaba'yı  Ceylanpınar Belediye Başkanı  Menderes Atilla, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, STK yetkilileri, muhtarlar ve ilçe protokolü karşıladı. Başkan Atilla, Bakan Fakıbaba'ya belediye olarak yapılan hizmetleri anlatarak ilçenin ihtiyaçlarını dile getirdi. Başkan Atilla, ilçenin Şeref defterini imzalayan Fakıbaba çalışmaları ve gayretlerinden dolayı Başkan Atilla'yı tebrik etti. Belediye ziyaretinin ardından  AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Fakıbaba, partililerle bayramlaştı. "Ceylanpınarlı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Fakıbaba, " Ceylanpınar benim ilçem. Bizler sizlerin emrindeyiz. Göreceksiniz  Ceylanpınarçok daha farklı olacaktır. Büyükşehir belediye başkanıma ve ilçe belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Desteklerinizden dolayı de hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Parti bayramlaşmasının ardından Bakan Fakıbaba ilçeden ayrıldı.

 

(sondakika.com)

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