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Bakan Kılıç, Balıklara Yem Attı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa temasları kapsamında Balıklıgöl’ü ziyaret ederek balıklara yem attı.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi 17:14
Bakan Kılıç, Balıklara Yem Attı

Bir dizi temaslarda bulunmak için  Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak  Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kılıç, beraberinde Vali  Güngör Azim Tuna ile  Şanlıurfa  AK Parti milletvekilleriyle Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan makamı ve  Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attı. Tarihi bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kılıç ardından çay bahçesine geçerek orada bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kılıç'ın  Şanlıurfa temasları sürüyor.

 

 

(sondakika.com)

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