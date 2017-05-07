Bakan Kılıç Urfa'da Nikah Şahidi Oldu

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2017 Pazar 10:57

Kentte çeşitli açılışlarda bulunan Bakan Kılıç, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Tesislerinde Baylan ve Mehtap Çelik'in düğününe katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından nikahları kıyılan çiftin şahitliğini yapan Kılıç, Baylan ve Çelik çiftine tavsiyelerde bulundu, onları tebrik etti. Kılıç, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk önerisini hatırlattı.

Düğüne, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

(sondakika.com)