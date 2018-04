Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 18:51

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesinde düzenlenen “Yeni Dünyada Türkiye’nin Yeri” adlı konferansa katıldı. Terör örgütleri, ABD ve Rusya arasındaki gerginlik ile ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına değinen Bakan Kurtulmuş, "Dünyada ticaret savaşları başladı" dedi.



Osmanbey kampüsünde bulunan İktisat Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, "Birileri efendim niye dost olamıyoruz, dost görünüyoruz da niçin dostça hareket edemiyoruz, cevabı çok basit, onlar bu bölgedeki milli çıkarları bu bölgenin daha fazla bölünmesinden yanadır. Açık konuşuyorum, Suriye’yi nasıl lime lime yaptılarsa, Irak’ı nasıl parçalara böldülerse, Türkiye ve diğer bölge ülkelerini de paramparça ederlerse kendi milli menfaatlerinin en çoğa çıkacağını bilirler. Onun için PYD’ye destek verdiler. Onun için DEAŞ’a destek verdiler. Onun için geçmişte olduğu gibi ASALA gibi örgütlere destek verdiler. El Kaide’ye, DEAŞ’a destek verenler, nereden biliyorsunuz destek verdiklerini, şuradan biliyoruz, ayakta yürümeyi bilmeyen adamlar, oturup da temiz bir ekmek ve suya ulaşma imkanı olmayan insanlar Allah aşkına nasıl oluyor da 10 binlerce dolarlık ölüm makineleriyle dünyanın he yerinde insanların üzerine ölüm kusuyorlar. Bu adamlar bu silahları nereden buluyor. Bu silahlar köşe başındaki AVM’de satılmıyor. Bu silahlar çarşamba pazarında da satılmıyor. Uluslararası savaş endüstrisi kendi kontrolü altına aldığı bazı emperyalist çevreler üzerinden kendi çıkarları için bunları harekete geçiriyor” ifadelerini kullandı.



"Amerika ve Rusya çatışma ortamına girecek diye önceden söylemişiz"



ABD ve Rusya’nın çatışma ortamına gireceklerini daha önceden söylediklerini belirten Bakan Kurtulmuş, "Her vekalet savaşının bir sonu vardır, limitleri vardır. Suriye’deki vekalet savaşının da sınırları dolmuş, eğer Suriye’de bir insani çözüm bulunup Suriye halkının istediği demokratik bir rejim kurulamazsa bundan sonra sadece vekalet savaşlarında büyük ülkeler vekilleri, yani maşaları üzerinden savaşacak değil, bundan sonra Amerika ve Rusya çatışma ortamına girecek diye bunları evvel söylemişiz. O noktaya geldik mi, geldik. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye Türkçe’de güzel bir söz var” dedi.



"Türkiye terör örgütlerine karşı istiklal mücadelesi veriyor"



Afrin’de ya da başka bölgelerde verilen istiklal mücadelesinin sadece terör örgütlerine karşı değil, bu örgütlerin arkasında, onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verilen bir onur mücadelesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Savaşın da bir ahlakı var, bir hukuku var. Mertçe, dürüstçe ortaya çıkarsın düşmanlık yaparsın, savaşırsın. Vekalet savaşı, adı üstünde kendi elimi ateşe sokmak istemiyorum, maşalarımla ateşe yaklaşacağım, paravan bazı örgütlerle bu mücadelenin içinde olacağım diyen bazı devletlerin başlattıkları yeni tür, ahlaksız bir savaş türüdür. Ürettikleri birtakım terör örgütleri üzerinden DEAŞ’ı ile PKK’sı ile PYD’si ile ya da Boko Haram gibi nevzuhur birtakım örgütlerle dünyayı hizaya sokmak, siyasete ayar vermek, ülkeleri bir şekilde kendi kontrollerine almak için terör örgütleri üzerinden, silahlı örgütler üzerinden mücadeleyi sürdürenler aslında yeni bir tür savaşı da başlatmış oldular. Adını da vekalet savaşları koydular. Biz bu vekalet savaşlarının ne kadar yanlış, ne kadar ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı, sinsi bir savaş olduğunu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Ne yazık ki bu vekalet savaşlarına büyük bedeller ödemiş bir ülkenin fertleri olarak bunu söylüyoruz. 40 yıllık süre içerisinde PKK terör örgütü üzerinden bu memlekete ödetilen bedel çok ağırdır. Yaklaşık 40 bini aşkın insanımız ölmüş, Türkiye bir buçuk trilyon dolar teröre maliyet ödemek mecburiyetinde kalmıştır. Bugün yine aynı şekilde Afrin’de ya da başka bölgelerde verdiğimiz bu istiklal mücadelesi de aslında sadece bu örgütlere karşı değil, bu örgütlerin arkasında, onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verdiğimiz bir onur mücadelesidir, bir istiklal mücadelesidir” şeklinde konuştu.



"Dünyada ticaret savaşı başlatıldı"



Dünyada ticaret savaşlarının başladığını dile getiren Bakan Kurtulmuş, "Çatışma, işgaller ve iç savaşlar üzerinden vekalet savaşlarını sürdürmeye bir şekilde devam edecekler. Bu da kesmeyecek, arkasından hemen başladılar, bunu da tahmin ediyorduk, ticaret savaşlarına başladılar. ABD Çin’e karşı çelikten, alüminyumdan duvarları yükseltti. Sen misin bunu yapan, Çin de aynısını yaptı, 120 küsur kalem ticaret malında gümrük duvarlarını yükseltti. Sadece bu ülkeler değil, tüm dünya da ekonomik bakımdan etkilendi ve etkileyecek olan bir ticaret savaşı başlatılmış görünüyor. Türkiye gibi ülkeler de zaten emperyalist güçlerin bir takım operasyonlarla, 17-25 Aralık’ta olduğu gibi, Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi bir takım manipülasyonlarla ekonomi üzerinde etki oluşturmaya çalışacakları açıktır. Son zamanlarda da borsada ve özellikle döviz kurları üzerindeki oynamalar küresel ölçekte başlattıkları ticaret savaşlarının bir parçasıdır ancak şunu çok açık söylemek istiyorum, Türkiye nasıl ki terör örgütleri vasıtasıyla kendi üzerine yüklenilmeye çalışılan bu ağır yüke karşı istiklal ve istikbal mücadelesini veriyorsa hiç kimse heveslenmesin ekonomik olarak da Türkiye’yi hizaya sokmak isteyenlere karşı da bu ekonomik mücadeleyi kazanacak, Türkiye’ye yara vermek isteyenlere fırsat vermeyecektir” diye konuştu.



"Türkiye göçmenler konusunda ders verdi"



5 bin göçmen geldiği zaman ayakları titreyenlere Türkiye’nin unutulmayacak bir ders verdiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye’nin her kenti, bu millet hiç gık çıkartmadan elindeki yarım ekmeği Suriyeli kardeşleriyle bölüşerek dünyaya bir insanlık dersi vermiş, dünyaya göçmen meselesinin nasıl halledileceği konusunda unutamayacakları bir ders vermiştir. 5 bin tane yabancı göçmen geldiği zaman ayakları titreyen, televizyonlarda kaç kere gördünüz, onları sınırlarına sokmamak için her türlü terbiyesizliği, küstahlığı yapanlara inat Türkiye 3 buçuk milyon insanı almış, benimsemiş, içinde misafir olarak ağırlamıştır” dedi.



Konuşmaların ardından plaket takdiminin yapıldığı programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, milletvekilleri, akademisyenler ve kurum müdürleri katıldı.







