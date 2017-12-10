Bakanlar Arslan ve Fakıbaba Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 16:09

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bundan 15 sene önce IMF kapılarında '100 milyon, 200 milyon dolar borç bulabilir miyiz' diye, el pençe divan durduğumuz bir dönemden, sadece Şanlıurfa'ya 3,5 katrilyon lira yatırım yapan bir dönemi konuşuyoruz. Bu bizim memnuniyetimizdir." dedi.

Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Polisevinde düzenlenen bakanlığının kentteki yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, şehrin geçmiş yıllara göre her anlamda ciddi gelişme gösterdiğini söyledi.

Bakan Arslan, kentteki çözüm bekleyen sorunlar ve devam eden yatırımları kapsamlı değerlendirdiklerini, yapılacak yeni çalışmalara ilişkin de istişarede bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'ya iktidarımız döneminde yapılan yatırımın toplam tutarı 3 milyar 419 milyon Türk lirasıdır, eski parayla 3 katrilyon 419 trilyon. Büyük bir para. Bundan 15 sene önce IMF kapılarında '100 milyon, 200 milyon dolar borç bulabilir miyiz' diye el pençe divan durduğumuz bir dönemden sadece Şanlıurfa'ya 3,5 katrilyon lira yatırım yapan bir dönemi konuşuyoruz. Bu bizim memnuniyetimizdir. Şanlıurfa'da 28 kilometre bölünmüş yol varken biz bunun üzerine 540 kilometre yol yapmışız. Bu yaklaşık 20 kat. Bugün 568 kilometre yolu olan bir kentteyiz."

Bakanlığının kentte devam eden çalışmalara da değinen Arslan, şehirde tarih boyunca yapılanlardan kat kat fazlasının kendi iktidarları döneminde yapıldığına dikkati çekti.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba da kentteki yatırımları yakından takip ettiklerini belirtti.

Şanlıurfa'daki yatırımların kararlılıkla süreceğini dile getiren Fakıbaba, 2002-2017 yılları arasında Şanlıurfa'da diğer alanlarda olduğu gibi ulaşım bazında da çok ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi.