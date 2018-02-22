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Bakanlar Fakıbaba ve Eroğlu Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, öğrencilerle şehitler anısına fidan dikti.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2018 Perşembe 22:24
Bakanlar Fakıbaba ve Eroğlu Şanlıurfa'da

Fakıbaba ve Eroğlu, kentteki temasları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'ndeki "Şanlıurfa Yatırımları Değerlendirme Toplantısı"na katılarak merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Kentte yapılan projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Fakıbaba ve Eroğlu daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.

Fakıbaba ile  Eroğlu, buradaki programın ardından GAP Vadisi Halilürrahman Şehir Ormanı'nda "Fidan Dikimi Töreni"ne iştirak etti.

Burada vatandaşlara fidan dağıtan Fakıbaba ve Eroğlu, öğrencilerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına fidan dikti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

 

AA

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