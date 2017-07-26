Bakanlar Fakıbaba ve Özlü, Esnaf Ziyaretinde

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:04

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba ve Özlü, şeref defterini imzalayarak, kente ilişkin brifing aldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Fakıbaba, hükümet olarak Şanlıurfa'ya en iyi hizmeti vereceklerini ifade etti. Kent yönetimi ile işbirliği içerisinde olarak Şanlıurfa'ya hizmet edeceklerini dile getiren Fakıbaba, "Amacımız Şanlıurfa halkının refah seviyesini yükseltmektir. İnşallah Allah bu konuda bize yardım eder" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şanlıurfa'ya neler yapılabileceğine ilişkin görüşmeler yapacaklarını ifade etti. OSB'de kapasite kullanımının tamamlanması için toplantılar yapacaklarını anlatan Özlü, bunun sağlanması ile işsizliğin de azalacağını kaydetti.



Tarım ve turizm özelliğinin yanı sıra Şanlıurfa'nın sanayi şehri olmasını arzuladıklarını anlatan Bakan Özlü, "Yani hem tarım, hem tarıma dayalı sanayi dışında diğer sanayilerin de Şanlıurfa'da değişmesi noktasında bakanlık olarak elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız. Buna ilişkin projeleri, faaliyetleri bundan sonra daha sık bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.



ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTULAR



Valilik ziyaretinin ardından bakanlar Fakıbaba ile Özlü, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Şehit aileleriyle bir araya gelen bakanlar, ailelere başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye'de terör olaylarının bitmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Fakıbaba, şunları söyledi



"Öldürmekle kimse bir yere gidemez. Bu ülke büyük bir ülke, bütün insanlara ekmek ve yer var. İnsanların isteklerini demokratik ölçülerde söylemeleri lazım. Hiçbir zaman vurmak, öldürmek ve kırmakla zorlukla hiç bir şeyin olacağını bu yaşıma kadar görmedim, bundan sonra da göreceğimi zannetmiyorum. Bu gibi işlerin hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini biliyoruz. Terörün sonunda mutlaka mağlup olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü terör dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir zaman galip gelmemiştir. Türkiye'de de gelmesi mümkün değildir. Ama olan bizim evlatlarımıza oluyor. İnşallah bundan sonra şehit haberleri almayız."



Bakan Faruk Özlü ise şehitlere minnettar olduklarını ifade ederek, " Türkiye dış destekli bir terör hareketine ve eylemine maruz kalıyor. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz düşmanımız çok, kendi gücümüzle ve kuvvetimizle ayakta kalacağız. Terör eylemlerinin son bulduğu, Türkiye'de iç güvenlik sorunu olmadığı günleri en kısa zamanda inşallah göreceğiz." diye konuştu.

(sondakika.com)