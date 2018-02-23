Bakanlar Özhaseki ve Fakıbaba Şanlıurfa'da Buluştu

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 15:26

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehircilik alanındaki işler doğru bir planlamayla yapılırsa çocuklarımız, torunlarımız herkes rahat eder ama yanlış işler yapılırsa Allah korusun bizden sonra gelecek nesil çok çeker, orada çok mutsuz olur." dedi.

Bakan Özhaseki ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentteki temaslar kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, Vali Abdullah Erin ile görüştü.

Kentteki çalışmalar hakkında Erin'den bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özhaseki, gün boyunca çevre ve şehircilik konularıyla ilgili yetkililerle görüşeceklerini, kenti daha da güzel hale getirmek için projeler geliştireceklerini dile getirdi.

- "Şehirler bizi dönüştürmeye başlıyor"

AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'de her alanda olduğu gibi şehirleşme noktasında da önemli atılımların hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir taraftan eski Urfa'nın dönüşü diğer taraftan da yeni Urfa'nın doğru gelişmesi hususunda arkadaşlarımızla toplantılar yapacağız. Şehircilik alanındaki işler doğru bir planlamayla yapılırsa çocuklarımız, torunlarımız herkes rahat eder, ama yanlış işler yapılırsa Allah korusun bizden sonra gelecek nesil çok çeker, orada çok mutsuz olur. Nihayetinde şehirleri bizler kuruyoruz, biz kendi inancımızı, düşüncemizi, hayat biçimimizi şehirlere yansıtıyoruz ama bir müddet sonra şehirler bizi dönüştürmeye başlıyor. Nasıl bir şehirde yaşarsanız o şehre benzemeye başlıyorsunuz. O yüzden doğru şekillendirmek gerekiyor. Bu anlamda da bugün burada bu işin ilgilisi arkadaşların ufkunu açmaya çalışacağız."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Şanlıurfa ziyareti dolayısıyla Bakan Özhaseki'ye teşekkür ederek, birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Vali Abdullah Erin, konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Balıklıgöl tablosu hediye etti.

AA