Bakanlıktan Göbeklitepe'de beton incelemesi

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 19:08

Göbeklitepe’de sürdürülen yol yapım çalışmalarında beton kullanıldığı iddiaları üzerine Turizm Bakanlığı’ndan görevlendirilen heyet bölgede incelemelerde bulundu. Heyet, alanda beton ve ağır iş makinelerinin kullanıldığı iddialarını yalanladı.



Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye giden ahşap yürüme yolunun değiştirilerek, beton döküldüğü iddiaları üzerine Turizm Bakanlığı’ndan görevlendirilen bir heyet, İl Turizm Müdürlüğü yetkilileri birlikte alanda incelemelerde bulundu.



“Göbeklitepe yolunda bir asfalt ya da beton kullanımı söz konusu değil”



Yapılan inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Göbeklitepe’deki yürüyüş yolunda bir asfalt ya da beton kullanımının söz konusu olmadığını söyledi. Kocameşe, “Sadece yolun kenarındaki bordur taşlarını tutuşturmak üzere bir harçlı malzeme uygulaması var. Bu alanda kazı çalışmaları çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Alanın düzenlenmesinin ardından bir koruyucu üst örtü konusu gündeme gelmişti ve bir Avrupa Birliği projesiyle yaklaşık 5 milyon avro harcama yapılarak bu üst örtü yapımı tamamlandı. Yaklaşık bin 300 metre yürüdükten sonra bir karşılama merkezine geldik. Karşılama merkezine ulaşma noktasında engelliler ve ulaşım güçlüğü çeken insanlar için hafif araçlarımızla ring yaptığımız bir yol uygulamamız var. Bu yayalar için de kullanılan bir yol. Bu yol tamamen doğal zemin üzerine keçe koruyucu malzeme kaplanmak ve üzerine de stabilize kum diyebileceğimiz bir malzemeyle dolgusunu yapıp doğal küp taşlarla harçsız bir şekilde yapılan uygulama. Sadece bu yolumuzu kenarlardan tutacak bordur taşları, yine keçe ve stabilize malzemenin üzerinde basit harçla tutturulup, yolun kaymasını önlemek için yapılan bir uygulamadı. Şunu da ifade etmem gerekir ki yapılan uygulama, bulunduğumuz arkeolojik kazı alanının çok gerisinde olan uygulama ve bu yol buraya ulaşılmadan sonlanıyor. Yolun kazı alanına kadar devamı kesinlikle söz konusu değil” diye konuştu.



İddiaları önceki yıllarda kazı çalışmaları yürüten Schmidt ortaya atmıştı



İddiaları Göbeklitepe’nin ilk kazı çalışmalarını yürüten ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Prof. Dr. Klaus Schmidt’in çalışma arkadaşı ve eşi Çiğdem Köksal Schmidt ortaya atmıştı. Schmidt, sosyal medya hesabından kazı alanında beton yol yapıldığını belirterek, "Benden başka kimsenin canı acımıyor mu, burası Göbeklitepe. Taze beton dökülen alanın yanı başında görülen Kaya Tapınağı adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinelerinin eze eze bitiremediği alanda hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde. Orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 santim derinlikte anakaya üzerinde neolitik döneme ait izler var" diye paylaşımlarda bulunmuştu.







iha