Ana Sayfa Sağlık Bakanlıktan Hastahanede Fare Skandalına Soruşturma

Bakanlıktan Hastahanede Fare Skandalına Soruşturma

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde görülen farenin ardından, hastane hakkında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2017 Cumartesi 16:54
Bakanlıktan Hastahanede Fare Skandalına Soruşturma

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıfurfa 'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde fare yakalanması ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

FARE, KUVÖZLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

DHA'nın haberine göre; olay, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi.

Kentte yayın yapan 'Urfadabugun.com' isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü.

 

FAREYİ YAKALAMAK İÇİN KOVALAMACA YAŞANDI

Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı. Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.

 

 

(haberler.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Hasta çocuklar akülü araçla ameliyathaneye gidecek

Hasta çocuklar akülü araçla ameliyathaneye gidecek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık