Bakanlıktan Hastalıklı İthal Et Açıklaması

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:41

Et ve Süt Kurumu (ESK), 23 Ocak tarihinde bir internet sitesinde "Vatandaşa Hastalıklı Et Yedirdiler" başlıklı köşe yazısında "Bosna Hersek'ten getirilen 20 ton sığır karkas etinin, analiz edilmeden piyasaya sürüldüğü, böylelikle vatandaşın zehirlendiği" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ESK’nın yaptığı açıklamaya göre, söz konusu haberde yer alan, vatandaşa hastalıklı et yedirildiği iddiasının kesinlikle asılsız ve Kurumu karalamaya dönük olduğu belirtilerek, bu tür iddiaların Bosna Hersek ile yürütülen faaliyetleri de sekteye uğratmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından ESK’ya verilen tarife kontenjanları kapsamında sığır eti ithalatı gerçekleştirildiği, bu kapsamda Bosna Hersek'ten de 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton et ithalatı yapıldığı ifade edildi.

Hastalık tespit edilen etler kesinlikle piyasaya sürülmedi

İthal edilen etlerin, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından gerekli analiz ve kontrol işlemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılan bu kontrollerde Bosna Hersek'ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24.08.2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır.

Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, Gıda Ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre 05.01.2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır.”

Açıklamada, ESK’nın piyasaya sağlıksız et sunmasının asla söz konusu olmadığı belirtilerek, tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterildiğine yer verildi.