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Balık ve Manav Hali İnşaatında Sona Gelindi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilke imza atarak hayata geçirdiği balık ve manav halindeki çalışmalarda sona gelindi.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 16:00
Balık ve Manav Hali İnşaatında Sona Gelindi

Şanlıurfa'nın sebze-meyve ve balık sektöründe ihtiyaçlarına cevap verecek olan proje kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. ŞUTİM ( Şanlıurfa Ticaret Merkezi) eski koşu meydanı olarak bilinen bölgede yaklaşık 6 bin metrekare alana kurulan tesisin inşaatı da titizlikle yürütüldü. Yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırım bedel içeren projenin tamamlanmasıyla balıkçı ve manavcıların yer sorunu da bitmiş olacak.

Çevre düzenlenmesi yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yapımını tamamladığı balık ve manav halinin çevre düzenlenmesi çalışmalarını da sürdürüyor. balık ve manav halinin çevre düzenlenmesi de bitirilerek halkın hizmet verecek.

 

 

(sondakika.com)

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