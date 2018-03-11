Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Kültür/Sanat Balıkgöl güzel havayı fırsat bilenlerle doldu

Balıkgöl güzel havayı fırsat bilenlerle doldu

Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluğa neden oldu.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2018 Pazar 12:55
Balıkgöl güzel havayı fırsat bilenlerle doldu

Güneşin yüzünü gösterdiği kentte öğleden sonra termometrenin 17 dereceyi göstermesiyle güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'de yoğunluk oluşturdu.

Çevre il ve ilçelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dua ederken, kimileri de yöresel kıyafetleri giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerleşkedeki yeşil alanlarda dinlenen bazı Şanlıurfalılar da güneşli havanın keyfini çıkardı. 

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık