Balıklıgöl cıvıl cıvıl doldu

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2017 Pazar 18:15

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı. Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl akın etti. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde soğuk ve karlı geçen havada vatandaşlar Şanlıurfa'ya gelerek güneşli havanın tadını çıkarıyor. Yurdun birçok yerinden gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Şanlıurfa, tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar damak lezzetleriyle de ünlü, ziyaretçiler tarihi çarşıları ve Balıklıgöl gezilerinin ardından meşhur Urfa lezzetlerini de tatmadan gitmiyor. Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirtti. Vatandaşlar Şanlıurfa'nın maneviyatının da çok önem arz ettiğini söylerken ziyaretçilerin Balıklıgöl'ü de mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.