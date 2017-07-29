Balıklıgöl Mide Bulandırdı...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 04:16

Şanlıurfa'nın kutsal mekanlarından olan ve yerli, yabancı yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl'ün kirliliği karşısında vatandaşlar adeta midelerinin bulandığını ifade ettiler.

Urfa Haber WhatsApp ihbar hattına Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşların çekip gönderdiği fotoğraflar da Kutsal olduğuna inanılan balıkların yaşadığı göl, resmen çöp yuvası haline gelmiş durumda.

Urfa Haber'e açıklamada bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş " Akşam saatlerinde, Urfa dışından gelen misafirlerimi kutsal mekanda gezdirmek için Balıklıgöl'e götürdük. Gölün aşırı kirliliği karşısında, misafirlerim -Şehrinize ve kutsal Balıklıgöl'e bu görüntüler yakışmıyor. Resmen mide bulandırıyor.- dediğinde verecek cevap bulamadım.

Yetkililer nasıl olur da Urfa'nın sembolü olan bu mekanda gerekli önlemleri almaz, gölün temizliği ile ilgilenmezler. Buradan Urfa Haber aracılığı ile yetkililere seslenmek istiyorum. Benim misafirim şehrin misafiridir. Misafirimin söylediği tüm yetkililer için geçerlidir. Bizleri, Şehrimizi buraya gelen yerli yabancı turistlere mahçup ettiğiniz için, sizleri Allaha havale ediyorum. Biran önce bu ayıbı ortadan kaldırın." şeklinde konuştu.

İşte gece çekilen ve Balıkıgöl'deki kirliliği gözler önüne seren o görüntüler...