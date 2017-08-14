Balıklıgöl Tüneli Çöktü

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:33

Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Balıklıgöl ŞURKAV çarşında yapılan tadilat esnafında, çalışmaların ağırlığına dayanamayan, tünelin üst kısmı büyük bir gürültü ile çöktü.

İlk belirlemelere göre çöküntüye, tadilat yerinde yapılan çalışmalarda çıkarılan molozların tünelin üztünde istif edilmesi ve tünel tavanının bu yükü taşımamasının neden olduğu bildirilidi

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı çöküntüde şans eseri tünelde araçların o esnada geçmiyor oluşu büyük bir faciayı önledi.

Olası diğer çökmelere karşı olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri olay yerini güvenlik çemberi ile tecrit etti.

Tünel, güvenlik nedeni ile araç trafiğne kapatıldı.