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Balıklıgöl Tüneli Çöktü

Şanlıurfa merkezinde bulunan Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ŞURKAV çarşısı altındaki tünel çöktü.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:33
Balıklıgöl Tüneli Çöktü

Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Balıklıgöl ŞURKAV çarşında yapılan tadilat esnafında, çalışmaların ağırlığına dayanamayan, tünelin üst kısmı büyük bir gürültü ile çöktü.

İlk belirlemelere göre çöküntüye, tadilat yerinde yapılan çalışmalarda çıkarılan molozların tünelin üztünde istif edilmesi ve tünel tavanının bu yükü taşımamasının neden olduğu bildirilidi

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı çöküntüde şans eseri tünelde araçların o esnada geçmiyor oluşu büyük bir faciayı önledi.

Olası diğer çökmelere karşı olay yerinde bulunan  güvenlik görevlileri olay yerini güvenlik çemberi ile tecrit etti.

Tünel, güvenlik nedeni ile araç trafiğne kapatıldı.

 

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