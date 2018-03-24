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Balıklıgöl yeni evlilerin stüdyosu oldu

Şanlıurfa merkezinde yer alan tarihi Balıklıgöl platosu, yeni evli çiftlerin doğal fptoğraf stüdyosu oldu.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2018 Cumartesi 16:28
Balıklıgöl yeni evlilerin stüdyosu oldu

Tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan doğal güzelliklere sahip mekanlar, Urfa'da yeni evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Balıklıgöl platosu içinde, mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan halk arasında Beyaz Saray olarakta bilinen Sakıbın Köşkü tarihi mekan evli çiftlerin özellikle tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Hergün onlarca çiftin fotoğraf çektirdiği mekanlar, doğal güzelliği ile en çok ilgi metkezi durumunda.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen resimler evli çiftlerin evlilik albümlerinin baş köşesinde yer alıyor.

Yeni evli çiftler ise Urfa Haber'e yaptıkları açıklamada, dünyada eşi benzeri olmayan bu mekanlarda çektirdikleri fotoğraflarla albümlerinin harika göründüğünü, mekanlardaki tarihi ve mistik havayı iliklerine kadar hissettiklerini söylediler

 

Urfa Haber -Özel haber

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