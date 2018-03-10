Balıklıgöl yerleşkesi güzel havayı fırsat bilenlerle doldu

Giriş Tarihi: 10 Mart 2018 Cumartesi 17:00

Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluğa neden oldu.

Güneşin yüzünü gösterdiği kentte öğleden sonra termometrenin 17 dereceyi göstermesiyle güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'de yoğunluk oluşturdu.

Çevre il ve ilçelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dua ederken, kimileri de yöresel kıyafetleri giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerleşkedeki yeşil alanlarda dinlenen bazı Şanlıurfalılar da güneşli havanın keyfini çıkardı.

AA