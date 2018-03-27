Balıklıgöl'deki çalışmalar tamamlandı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 17:35

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Balıklıgöl’de başlattığı altyapı drenaj ve su tahliye kanalları yenileme çalışmalarını tamamladı.



Büyükşehir Belediyesi, Balıklıgöl Platosundaki çalışmalarını tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Koruma ve Denetleme Şube Müdürlüğü (KUDEM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı çalışmaları ile bölgede su tahliye kanalları olası su baskınlarına karşı güçlendirildi. Dergah Cami ve Rızvaniye Camideki zemin güçlendirmeleri ile amfi alanı ve Balıklıgöl platosundaki yollarda taş döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler, son olarak alanda peyzaj düzenlemesini gerçekleştirdi.



“Bir daha Halil-Ür Rahman’ı su basmayacak”



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Halil-ür Rahman’da ilk olarak altyapıların yenilenmesi, yağmur drenajının çekilmesi, Döşeme Camii ve Rızvaniye Camiinin tehlike arz etmesinden dolayı güçlendirilmesi, yalıtımları, aynı şekilde tünel alt geçidin yalıtımı yapıldı. Merkezi bir noktada Şanlıurfa’nın kalbinde çalıştık. Son olarak müthiş bir peyzaj çalışması yapıldı. Su çok berraklaştı. Bir daha Halil-ür Rahman’ı su basmayacak. Tüm mücadelemiz bunun içindi. Bu bize kısmet oldu. Çalışmanın sonucunu halkımızın takdiri ile alıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.