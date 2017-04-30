Balıklıgöl'e Ziyaretçi Akını

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar 22:02

GAP'ın başkenti olan ve 'Peygamberler şehri' olarak bilinen Şanlıurfa, havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken Şanlıurfa, özellikle hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce turistin ziyaret için ilk tercih ettiği adres olmayı başardı.

Kente gelen turistler ilk olarak şehrin simgesi olan ve Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl'ü ziyaret ediyor. Burada gölü dolaşan ve kutsal olduğuna inanılan balıkları yem atarak besleyen ziyaretçiler, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri için dualar ediyor. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı da ziyaret eden turistler, elleriyle besledikleri balıkların bulunduğu gölde hatıra fotoğrafı da çektiriyor.



Yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl'ün yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mekanları olan Mozaik Müzesi, Hazreti Eyüp'ün sabır makamı, Harran ile 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbeklitepe'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Turistler, kentteki gezilerinin finalini ise yöresel türkülerin seslendirildiği sıra gecesi ile yapıyor.

(sondakika.com)