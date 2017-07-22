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Balıklıgöl'ün Altyapısı Yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminde yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Balıklıgöl’de alt yapı drenaj ve su tahliye kanalları yenileniyor.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:03
Balıklıgöl'ün Altyapısı Yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Koruma ve Denetleme Şube Müdürlüğü (KUDEM) tarafından  Balıklıgöl platosunda revizyon çalışması başlatıldı. Etaplar şeklinde yapılacak yenilikler çerçevesinde ilk olarak platoda yer alan amfi alanında yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Kış mevsiminde olası su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında  Balıklıgöl platosundaki alt yapı su tahliye kanalları güçlendiriliyor. Amfi alanında yapılacak olan düzenleme çalışmalarının ardından  Balıklıgöl ile tarihi kale arasında kalan yollarda taş döşemesi yapılacak.  Balıklıgöl'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni görünüme kavuşacak olan alan yeniden amfi olarak düzenlenecek.

Gencer, "çalışmalarımız ziyaret akışını engellemeyecek şekilde sürüyor"

Platoda yapılan revizyon çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel  Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, turistlerin  Balıklıgöl'e girişlerini engellemeyecek ve rahatsız etmeyecek şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Gencer, "Özellikle geçen yıl karşılaştığımız  Balıklıgöl'e yağmur sularının akması, kanalizasyondaki problemler ve zemindeki çatlaklar ile zemini düzeltmek amacıyla tarihi bölgede kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve özellikle çim alanlardaki sızmalardan dolayı hem  Balıklıgöl tünelinde hem de Rızvaniye camimizde çalışma başlattık. Bu bölgedeki sızmaları engellemek ve  Balıklıgöltünelindeki yine sızmalardan dolayı kaynaklanan bozulmaların önüne geçmek için hızlı bir şekilde uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Bu sızmaları da engelleyerek tarihi mekanımızı en iyi şekilde korumayı ve güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bölgede ziyaretçilerin az olduğu bölge neredeyse yok gibi. Her dönemde en fazla ziyaretçilerin uğradığı alan ama bu alan Temmuz ve Ağustos aylarında nispeten yerli ve yabancı ziyaretçilerin az olduğu dönem olduğundan bizler çalışmalarımızı bu aylarda yoğunlaştırdık. Buradaki çalışmalarımızı etaplar şeklinde yapacağız. Ziyaretleri engellemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. 

 

(sondakika.com)

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