Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuğu Esnaf Kurtardı

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2017 Cuma 17:03

Şanlıurfa'da 3 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Çakmak'ı, iki esnaf havada yakalayarak kurtardı. Kızın düşmesi ve esnaf tarafından kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, bugün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Çakmak, çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti. Bir süre korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı. Bu sırada aşağıda bekleyen esnaf Fehmi Durmaz ve Mehmet Tapşık ellerini açıp Elif'i havada yakaladı. Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı, Mehmet Tapşık'a ait bakkalın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.



İşyerinde bulunduğu sırada bağrışmaları duyunca balkonunun altına geldiğini belirten kebapçı Fehmi Durmaz, "Komşuların fark etmesi üzerine ben de hemen balkonun altına koştum. Sorumsuz aileler yüzünden bir çocuk ölümden döndü. Allah'a şükür çocuk yara almadan onu havada yakalayarak kurtardık. Bir canın hayatını kurtarmak güzel bir duygudur. Bu benim de çocuğum da olabilirdi. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.



Mahallede bakkal olan Mehmet Tapşık ise "Ben işyerimde bulunduğum sırada karşı balkonda bulunan mahalle sakinimiz bana seslenerek küçük çocuğun balkonda sarktığını söyledi. Hemen işyerimden çıkıp ne oluyor diye baktığımda balkondaki çocuğun aşağıya sarktığını gördüm. Benimle birlikte diğer komşularımızda gelerek düşen çocuğu havada yakalayarak kurtardık. Yara almadan kurtulan çocuk çok korkmuştu. Sonra ailesine teslim ettik" diye konuştu.

(sondakika.com)