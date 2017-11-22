Banu Alkan Hakkında, Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yakalama Kararı Çıkartıldı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2017 Çarşamba 11:20

Geçtiğimiz günlerde ulusal bir kanalda yayımlanan televizyon programında Bülent Ersoy ile Banu Alkanarasında çıkan tartışmada gerginlik artınca eski defterler açılmıştı. Diva "Daha İzmir'deki şey ölmedi, Eylül Metin'in kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız." deyince, Banu Alkan, "Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasına dahi tenezzül etmedim" demişti. Banu Alkan'ın televizyon programındaki inkarı üzerine sinirlenen Eylül Metin, Alkan hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan dava açtı.

600 TL YERİNE 7 BİN 200 TL ÇEKİM YAPTIRMIŞ

Eylül Metin, bu ödemeden haberinin olmadığını ve Banu Alkan tarafından kendisine bir ödeme yapılmadığını aktardığı konuşmasında şunları söyledi: "Benim haberim ve onayım olmadan Banu Alkan için bir otelde 7 bin 200 TL çekim yapılmış. Bunu düzeltmesini istedim yapmadı. Ben otel ile konuştum yine gereken yapılmadı. Burada mevzu para değil Banu'nun olaya yaklaşımı ve art niyetidir. Ama çıkmış hala 600 TL'den söz ediyor. Yaşanan bu olaylar yargıya taşıdıktan sonra otel yetkilisi beni arayarak, özür diledi ve benim haklı olduğumu ifade ederek, bana ödeme yaptılar."'

BANU ALKAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ancak Metin, Alkan hakkındaki şikayetini manevi sebeplerden dolayı geri almadı. Savcılık, Banu Alkan'ın Türkiye'de ikametgahı bulunmadığından Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıkarttı.





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