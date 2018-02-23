Barajlarda su seviyesi iyi durumda

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 11:35

HALİL FİDAN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajlarda su seviyesinin şu anda iyi durumda olduğunu belirterek, "Su düşüktü, yağışlarla birlikte yüzde 40'a yükseldi. İnşallah bu, mart ve nisan yağışlarıyla daha da yükselecek. Yani şehirlerin içme, kullanma ve sanayi suyuyla ilgili bir sıkıntı yok." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçen yıl yağışlarda büyük azalma olduğunu, Şanlıurfa'ya ise yüzde 65 civarında daha az yağış düştüğünü söyledi.

Bu yılın ilk iki ayında ise Türkiye geneline iyi yağış düştüğüne dikkati çeken Eroğlu, "İnşallah bu sene yağışlar toparlayacak, öyle ümit ediyorum, dua edeceğiz. Ama şu anda tedbirlerimizi de aldık. Birlikte, el ele vererek inşallah bu yıl sıkıntıyı aşacağız. Allah'a şükür zirai kuraklık kalmadı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, sulamayla ilgili yaşanan sıkıntıları çözmek adına da çalışma yürüttüklerinin vurgulayarak, vahşi sulama yerine damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğine işaret etti.

Çiftçileri bu konuda ikna etmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, modern sulama sistemlerinin hem toprak hem de ürün için çok daha faydalı olduğunun altını çizdi.

- Sulama kredisini çiftçi adına DSİ çekecek

Veysel Eroğlu, çiftçiyi damla ve yağmurlama sulama sistemine geçirmek için bir takım kararlar aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hatta bir müjde verelim, şimdi normalde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından modern sulama sistemlerinin yüzde 50'si hibe olarak veriliyordu, yüzde 50'si de Ziraat Bankası tarafından, bir yılı ödemesiz, faizsiz kredi veriliyordu. Ama tabii vatandaşın bu krediyi alması için bir sürü prosedür ve şartlar vardı. Biz de vatandaşların talebi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşerek, 'Bunu vatandaşlar adına DSİ alıp borçlansa, sonra da bunu ödesek' şeklinde konuştuk. Bu konuda Ziraat Bankası Genel Müdürü çok sıcak bakıyor. Biz bu konuda hukuki mevzuata bakacağız. Öyle bir şey olursa bu olay çok pratik olacak. Dolayısıyla inşallah bunu bu sene çiftçilerimizle birlikte ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla el ele vererek buradaki sıkıntıyı atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Şanlıurfa'nın "GAP'ın başkenti" olduğunu anımsatan Eroğlu, bölgede zirai gelirin çok iyi durumda olduğunu ve şu ana kadar burada 4 milyon dekar alanın sulandığını aktardı.

- "İçme, kullanma ve sanayi suyuyla ilgili sıkıntı yok"

Bakan Eroğlu, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'nin bütün kentlerine önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini ancak Şanlıurfa'nın bu anlamda daha da ön plana çıktığını anlattı.

Şanlıurfa'nın 2002 yılından itibaren çok büyük aşama kaydettiğini ve şu anda Avrupai bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Veysel Eroğlu, "Tabii yapılacak daha çok işi var ama netice olarak yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Sözün özü bu." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 20017'nin sonbahar mevsiminde Türkiye genelinde yağışların çok az düştüğünü ancak son yağışlarla birlikte herkesin yüzünün güldüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Barajlarda su seviyesi şu anda iyi durumda. Su düşüktü, yağışlarla birlikte yüzde 40'a yükseldi. İnşallah bu, mart ve nisan yağışlarıyla daha da yükselecek. Yani şehirlerin içme, kullanma ve sanayi suyuyla ilgili bir sıkıntı yok. Bazı bölgelerde sulama suyunda da sıkıntı yok. Şanlıurfa'da da yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçersek burada da sıkıntı yok. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Büyük destek veriliyor buraya. Hükümetimiz tarafından en büyük yatırım, Şanlıurfa'ya, 35 milyar lira olarak yapıldı. Bunun 5 milyar lirası Orman Su İşleri Bakanlığının. Bu daha da artacak."

Eroğlu, suyun önemine dikkati çekerek, tüm vatandaşların ve özellikle de çiftçilerin suyu kullanırken tasarruf yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA