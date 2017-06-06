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Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2017 Salı 00:47
Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu  Mardin yolu bağlantısında meydana geldi. Ömer Ekici'nin kullandığı 34 HM 0190 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ekici, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ekici'nin cesedi otopsi yapılmak üzere  Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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